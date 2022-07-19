В ДНР сообщили об освобождении 254 населённых пунктов республики

Военные Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС России освободили 254 населённых пункта ДНР.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 254 населённых пункта, включая Старомайорское», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее также сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777.