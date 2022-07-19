В ДНР сообщили об освобождении 254 населённых пунктов республики
- РИА Новости
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 254 населённых пункта, включая Старомайорское», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее также сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777.