Народная милиция ДНР: ВСУ сложно вести воздушную разведку в республике

В Народной милиции ДНР заявили, что украинские военные почти не имеют возможности осуществлять воздушную разведку с помощью беспилотных аппаратов на основных направлениях фронта в Донецкой Народной Республике.

Как отметил представитель ведомства в интервью агентству РИА Новости, это связано с хорошей работой сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Подразделения РЭБ вовремя и чётко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиусов действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях», — сказал собеседник.

Ранее СМИ писали, что украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.