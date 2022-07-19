Народная милиция ДНР: ВСУ сложно вести воздушную разведку в республике
- РИА Новости
Как отметил представитель ведомства в интервью агентству РИА Новости, это связано с хорошей работой сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Подразделения РЭБ вовремя и чётко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиусов действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях», — сказал собеседник.
Ранее СМИ писали, что украинская армия старается не использовать поставляемые ей американские и турецкие дроны из-за их низкой эффективности против систем российской противовоздушной обороны.