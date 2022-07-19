Додон обвинил власти Молдавии в попытке запретить ему общение со СМИ

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Находящийся под домашним арестом экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти страны в попытке запретить ему общение со СМИ.
Додон обвинил власти Молдавии в попытке запретить ему общение со СМИ
  • AP
  • © Roveliu Buga

Об этом он сказал после заседания суда, на котором рассматривалось требование обвинения о продлении ему домашнего ареста.

«Мне хотят запретить общаться с журналистами. Для этого ищут мотивы. Сегодняшнее заседание было перенесено на завтра. Возможно, это мой последний выход к прессе», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим экс-президент подчеркнул, что подобные запреты признавались незаконными Европейским судом по правам человека.

Ранее Додону было предъявлено обвинение в превышении полномочий.

21 июня Додон сообщил, что суд в Кишинёве продлил срок его домашнего ареста ещё на 30 суток.

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