Ученикам начальных классов запорожских школ будут предоставлять бесплатное питание
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Об этом сообщил телеканал «Запорожье 24» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.
«Власти Запорожской области приняли решение о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы области (с первого по четвёртый класс)», — цитирует его ТАСС.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вручил первые аттестаты российского образца выпускникам средней общеобразовательной школы в городе Мелитополе Запорожской области.