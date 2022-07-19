Ученикам начальных классов запорожских школ будут предоставлять бесплатное питание

Ученикам начальных классов школ освобождённой территории Запорожской области с 1 сентября будут предоставлять бесплатное горячее питание.

Об этом сообщил телеканал «Запорожье 24» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

«Власти Запорожской области приняли решение о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы области (с первого по четвёртый класс)», — цитирует его ТАСС.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вручил первые аттестаты российского образца выпускникам средней общеобразовательной школы в городе Мелитополе Запорожской области.