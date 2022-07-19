Член запорожской ВГА Рогов: Россия и Украина обменялись телами по формуле «45 на 45»
- РИА Новости
«У нас произошёл обмен телами погибших «45 на 45», — приводит его слова РИА Новости.
Рогов уточнил, что обмен состоялся между населёнными пунктами Васильевка и Каменское.
По его словам, украинская сторона долго не давала согласия на обмен.
«Это всё убитые на Мариупольском направлении», — заявил Рогов.
В конце июня власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека.