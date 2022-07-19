Власти Каховского района предупредили о рисках блокировки судоходства по Днепру

Продолжающиеся обстрелы могут привести к полной блокировке судоходства по Днепру, заявил пресс-секретарь Каховской районной администрации Виктор Васильев

По его словам, недавний точечный удар ВСУ по Каховскому шлюзу демонстрирует стремление властей Украины уничтожить всю инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно.

«Повреждение шлюза приведёт к тому, что все судоходство по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок. Кроме того что это был удар по шлюзу, осколки попали и перебили магистральный газопровод, который снабжал газом весь Бериславский район», — цитирует Васильева ТАСС.

Он добавил, что вследствие удара половина правобережья Херсонской области осталась без газа.

18 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось о трёх погибших и порядка 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.