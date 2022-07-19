В ЛНР не исключили попытки ВСУ провести контрнаступление на Попаснянском направлении
По данным разведки, попытку контрнаступления может предпринять «Иностранный легион», сообщил он.
«Сразу хочу отметить, что мы в курсе замысла командования украинского, мы подготовили специально для них некие сюрпризы», — цитирует Марочко ТАСС.
Он не исключил, что ВСУ откажутся от «проведения данной провокации».
9 мая в ЛНР сообщили о взятии города Попасная Народной милицией под контроль.
Военнослужащие республики вывесили Знамя Победы на здании администрации города.