В ЛНР не исключили попытки ВСУ провести контрнаступление на Попаснянском направлении

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Командование ВУ готовит контрнаступление на Попаснянском направлении, все меры для защиты приняты, сообщил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По данным разведки, попытку контрнаступления может предпринять «Иностранный легион», сообщил он.

«Сразу хочу отметить, что мы в курсе замысла командования украинского, мы подготовили специально для них некие сюрпризы», — цитирует Марочко ТАСС.

Он не исключил, что ВСУ откажутся от «проведения данной провокации».

9 мая в ЛНР сообщили о взятии города Попасная Народной милицией под контроль.

Военнослужащие республики вывесили Знамя Победы на здании администрации города.

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