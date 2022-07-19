В ДНР заявили об опровержении версии об авиаударе по театру в Мариуполе

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Следствие установило, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе в марте этого года произошёл внутри, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

«Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри», — цитирует РИА Новости Куцурубенко.

По его словам, утверждения о нанесении авиаудара являются ложными.

Он добавил, что скорее всего произошёл взрыв некоего безоболочного взрывного устройства.

17 марта в посольстве России в Вашингтоне назвали информацию в американских СМИ о причастности российских вооружённых сил к авиаудару по драмтеатру в Мариуполе дезинформационной кампанией.

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