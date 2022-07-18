Минобороны России: украинские военные разместили артиллерию в харьковской школе

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные разместили артиллерию в харьковской школе.
Минобороны России: украинские военные разместили артиллерию в харьковской школе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Харькове на территории школы №8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские военные использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня.

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