Минобороны России: украинские военные разместили артиллерию в харьковской школе
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«В Харькове на территории школы №8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — сказал он.
Ранее стало известно, что украинские военные использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня.