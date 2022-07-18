Помощник главы МВД ЛНР: ВСУ заминировали госучреждения и улицы в Соледаре

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что Вооружённые силы Украины заминировали госучреждения и улицы в Соледаре (ДНР).

«В Соледаре много заминировали государственных учреждений и улиц, ВСУ ведут интенсивный артиллерийский обстрел из [города] Краматорска», — приводит его слова ТАСС.

Также Киселёв заявил, что в ближайшие три-четыре дня начнётся полное освобождение города от украинских войск.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что почти все пути отхода украинских войск из городов Соледар и Северск находятся под контролем союзных сил республик Донбасса и России.