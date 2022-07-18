В ЛНР рассказали о работе «чёрных трансплантологов» на территории республики

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал о работе «чёрных трансплантологов» на территории Донбасса.
В ЛНР рассказали о работе «чёрных трансплантологов» на территории республики
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила ещё пять лет назад... Там не только занимались патогенами — там также присутствовали так называемые чёрные трансплантологи, которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР», — сказал Марочко в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что есть «раненые военнослужащие вооружённых формирований Украины со здоровыми органами... и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают».

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