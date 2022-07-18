Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области
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Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
Также уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.
- Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Донбассе два украинских вертолёта Ми-8 уничтожены и два повреждены при ударе реактивной артиллерии по полевому аэродрому украинских войск.