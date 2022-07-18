Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области

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Министерство обороны России сообщило, что в результате удара по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины в населённом пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов.
Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Также уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. 

  • Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Донбассе два украинских вертолёта Ми-8 уничтожены и два повреждены при ударе реактивной артиллерии по полевому аэродрому украинских войск.

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