Министерство обороны России сообщило, что в результате удара по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины в населённом пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Также уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Черкасской области

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Донбассе два украинских вертолёта Ми-8 уничтожены и два повреждены при ударе реактивной артиллерии по полевому аэродрому украинских войск.