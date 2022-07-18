Песков: ВС России работают аккуратно в ходе спецоперации, используя высокоточное оружие

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Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине работают очень аккуратно, используя высокоточное оружие.
Песков: ВС России работают аккуратно в ходе спецоперации, используя высокоточное оружие
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана. Как пишет ТАСС, фрагмент был показан в эфире телеканала «Россия 24».

«Вооружённые силы (России. — RT) работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем», — отметил Песков.

  • Песков: ВС России работают аккуратно в ходе спецоперации, используя высокоточное оружие (Видео: Iran Press)

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины в приоритетном порядке.

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