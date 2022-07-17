Британский аналитик Бакби назвал «плохой новостью» для Киева удары России по ракетам Harpoon

Британский публицист, исследователь проблем борьбы с экстремизмом Джек Бакби назвал «плохой новостью» для Украины и проблемой НАТО уничтожение российской армией склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, а также удары по РСЗО HIMARS.

Об этом пишет 19FortyFive.

«Удары станут позитивным событием для российских военных, если отчёты окажутся точны, особенно после недавней «оперативной паузы» и после нескольких ударов украинских сил с использованием HIMARS... Потеря ракет Harpoon также является плохой новостью для Украины», — считает Бакби.

По его оценкам, HIMARS и Harpoon — одни из наиболее успешных артиллерийских и ракетных разработок западных стран.

17 июля в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по одному из корпусов промышленного предприятия в Одессе, где был уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

Также в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS.