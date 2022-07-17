Британский аналитик Бакби назвал «плохой новостью» для Киева удары России по ракетам Harpoon
Об этом пишет 19FortyFive.
«Удары станут позитивным событием для российских военных, если отчёты окажутся точны, особенно после недавней «оперативной паузы» и после нескольких ударов украинских сил с использованием HIMARS... Потеря ракет Harpoon также является плохой новостью для Украины», — считает Бакби.
По его оценкам, HIMARS и Harpoon — одни из наиболее успешных артиллерийских и ракетных разработок западных стран.
17 июля в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по одному из корпусов промышленного предприятия в Одессе, где был уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.
Также в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS.