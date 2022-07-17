В ДНР заявили о восстановлении энергоснабжения Донецка

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Энергоснабжение города Донецка, нарушенное после обстрелов, восстановлено, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
В ДНР заявили о восстановлении энергоснабжения Донецка
  • РИА Новости

«В 18:10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта (в результате боевых действий был перебит провод) включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около трёх часов назад», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что более 40 тыс. горожан в Донецке остались без электричества по причине обстрелов со стороны армии Украины.

До этого штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека погибли, двое получили ранения при обстреле вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка.

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