Военный эксперт Шурыгин: посольство США реагирует на события на Украине

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Соединённые Штаты отреагировали на развитие ситуации в зоне спецоперации России на Украине после поручения министра обороны Сергея Шойгу нарастить интенсивность действий для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Как считает военный эксперт Владислав Шурыгин, «безусловно, у американцев есть разведывательные возможности».
Военный эксперт Шурыгин: посольство США реагирует на события на Украине
  • Gettyimages.ru

Так он прокомментировал сообщения о том, что дипломаты США покинули посольство.

«Безусловно, они постоянно мониторят всевозможные источники, которые у них только есть под рукой. Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является», — сказал он «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что Россия «ступенчато наращивает усилия».

«Я не совсем понимаю, что такое может возникнуть, чего не было раньше... Поэтому американские фобии у меня вызывают некую долю скепсиса», — добавил Шурыгин.

Посольство Соединённых Штатов на Украине ранее призвало американских граждан, находящихся в этой стране, покинуть её по соображениям безопасности.

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