Военный эксперт Шурыгин: посольство США реагирует на события на Украине
- Gettyimages.ru
Так он прокомментировал сообщения о том, что дипломаты США покинули посольство.
«Безусловно, они постоянно мониторят всевозможные источники, которые у них только есть под рукой. Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является», — сказал он «Московскому комсомольцу».
Он отметил, что Россия «ступенчато наращивает усилия».
«Я не совсем понимаю, что такое может возникнуть, чего не было раньше... Поэтому американские фобии у меня вызывают некую долю скепсиса», — добавил Шурыгин.
Посольство Соединённых Штатов на Украине ранее призвало американских граждан, находящихся в этой стране, покинуть её по соображениям безопасности.