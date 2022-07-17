Российская авиация уничтожили в Чугуеве до 200 военных ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила до 200 военных в Харьковской области.
Российская авиация уничтожили в Чугуеве до 200 военных ВСУ
  • РИА Новости

«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

16 июля в российском Минобороны заявили, что в Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников.

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