Российская авиация уничтожили в Чугуеве до 200 военных ВСУ

В Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила до 200 военных в Харьковской области.

«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

16 июля в российском Минобороны заявили, что в Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников.