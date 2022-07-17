ВСУ за пять месяцев эскалации 1033 раза обстреляли ЛНР

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные за пять месяцев эскалации 1033 раза обстреляли территорию республики.

«За пять месяцев представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1033 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что за пять месяцев погибли 74 мирных жителя, в том числе трое детей. Ранения получил 221 мирный житель, в числе которых 12 детей.

Всего украинскими войсками было применено 10 398 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (30 ракет), РСЗО — 2153 снаряда.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS.