В результате обстрела ВСУ Алчевска разрушено троллейбусно-автобусное депо

Украинские военные обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике, в результате чего были разрушены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник со ссылкой на мэра города Альберта Апшева.

Апшев также информировал, что в результате обстрела украинскими военными Алчевска ранение получил мирный житель.

Кроме того, по словам Апшева, в некоторых районах города пропал свет, а также в нескольких местах перебита линия электропередачи.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS.