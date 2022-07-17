В результате обстрела ВСУ Алчевска разрушено троллейбусно-автобусное депо

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Украинские военные обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике, в результате чего были разрушены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник со ссылкой на мэра города Альберта Апшева.

Апшев также информировал, что в результате обстрела украинскими военными Алчевска ранение получил мирный житель.

Кроме того, по словам Апшева, в некоторых районах города пропал свет, а также в нескольких местах перебита линия электропередачи.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS. 

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