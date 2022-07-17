Замглавы ВГА Херсонской области считает «расправой» приговор в отношении своей экс-сотрудницы

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что приговор, вынесенный на Украине в отношении его бывшей сотрудницы, является «расправой» со стороны киевского режима.

Стремоусов рассказал ТАСС, что с ним работала редактор из Ивано-Франковска, которая имела российское гражданство.

«И, честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Она была главным редактором моего информационного агентства в Ивано-Франковске», — заявил он.

По его словам, женщина работала в качестве редактора в принадлежащем ему агентстве «Таврия ньюс».

Он также уточнил, что не поддерживал с ней никаких контактов после начала российской специальной военной операции.

Он подчеркнул, что практически всего его бывшие сотрудники были задержаны Службой безопасности Украины.

«Это ещё раз говорит о том, что украинская сторона плевать хотела на международные права журналистов. Мне очень прискорбно, что она получила пять лет, хотя она вообще не имела никакого отношения к <...> моей нынешней деятельности», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее стало известно, что следователи СК России запросят у Министерства обороны информацию о том, что Киев отдал приказ провести карательные рейды в Николаеве для публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами.

Ведомство изучит эти данные в рамках уголовных дел.