Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выразил надежду, что учебный год в Одессе «начнётся по российской программе».

«Я надеюсь, что к началу учебного года учебный год в Одессе начнётся уже не по украинской, а по российской программе и Россия вернётся туда, где она была заложена, и к тем, кто её заложил», — сказал он в эфире программы «Нейтральная зона» канала «Вальдман-LINE».

22 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.