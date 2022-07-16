ВСУ открыли огонь по Горловке
«Украинские неонацисты с самого утра подвергают массированному обстрелу горловский посёлок Доломитное», — написал он в Telegram.
Позже появилась информация об обстрелах посёлка Короленко и села Озеряновка.
В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом посёлка Короленко кровля упала внутрь дома, перебит газопровод. Проживающий в доме горловчанин не пострадал.
Ранее украинские военные выпустили 40 ракет из «Градов» по Новобахмутовке в ДНР.
9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.