ВСУ открыли огонь по Горловке

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Украинские военные обстреляли утром 16 июля окрестности Горловки, следует из заявления мэра города Ивана Приходько.

«Украинские неонацисты с самого утра подвергают массированному обстрелу горловский посёлок Доломитное», — написал он в Telegram.

Позже появилась информация об обстрелах посёлка Короленко и села Озеряновка.

В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом посёлка Короленко кровля упала внутрь дома, перебит газопровод. Проживающий в доме горловчанин не пострадал.

Ранее украинские военные выпустили 40 ракет из «Градов» по Новобахмутовке в ДНР.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

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