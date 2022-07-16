ВСУ открыли огонь по Горловке

Украинские военные обстреляли утром 16 июля окрестности Горловки, следует из заявления мэра города Ивана Приходько.

«Украинские неонацисты с самого утра подвергают массированному обстрелу горловский посёлок Доломитное», — написал он в Telegram.

Позже появилась информация об обстрелах посёлка Короленко и села Озеряновка.

В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом посёлка Короленко кровля упала внутрь дома, перебит газопровод. Проживающий в доме горловчанин не пострадал.

Ранее украинские военные выпустили 40 ракет из «Градов» по Новобахмутовке в ДНР.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.