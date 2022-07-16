ВГА: из Запорожской области ежемесячно вывозят в Турцию и Египет 100 тысяч тонн зерна

С территории Запорожской области, контролируемой Россией, автотранспортом ежемесячно вывозится около 100 тыс. тонн зерна, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Примерно 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится через автомобильный транспорт, через «Чонгар» и «Каланчак», которые идут транзитом на Египет и Турцию», — сказал он ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.

30 июня из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. тонн зерна для дружественных стран.