ВГА: из Запорожской области ежемесячно вывозят в Турцию и Египет 100 тысяч тонн зерна

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С территории Запорожской области, контролируемой Россией, автотранспортом ежемесячно вывозится около 100 тыс. тонн зерна, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Примерно 100 тыс. тонн зерна в месяц вывозится через автомобильный транспорт, через «Чонгар» и «Каланчак», которые идут транзитом на Египет и Турцию», — сказал он ТАСС.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.

30 июня из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. тонн зерна для дружественных стран.

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