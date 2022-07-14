Посол Келин назвал преувеличенной проблему продовольственного кризиса из-за Украины
«Эта проблема крайне сильно преувеличена», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Украина производит около 1% выращиваемой в мире пшеницы, а экспортирует около 8% своего урожая.
«Мы, например, экспортируем вдвое больше Украины», — заявил посол.
Также он заявил, что Россия не препятствует тому, чтобы Украина экспортировала пшеницу через порт Одессы.
Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна.