Посол Келин назвал преувеличенной проблему продовольственного кризиса из-за Украины

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Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News назвал преувеличенной проблему продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине.

«Эта проблема крайне сильно преувеличена», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Украина производит около 1% выращиваемой в мире пшеницы, а экспортирует около 8% своего урожая.

«Мы, например, экспортируем вдвое больше Украины», — заявил посол.

Также он заявил, что Россия не препятствует тому, чтобы Украина экспортировала пшеницу через порт Одессы.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак назвал позитивными прошедшие в Стамбуле переговоры по вопросу экспорта украинского и российского зерна.

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