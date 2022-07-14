Трёхлетний ребёнок погиб в Херсонской области при детонации взрывного устройства

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В Скадовском районе Херсонской области в результате взрыва от детонации взрывного устройства погиб трёхлетний ребёнок, сообщили в ГУ МВД региона.
Трёхлетний ребёнок погиб в Херсонской области при детонации взрывного устройства
  • РИА Новости

«Из скорой помощи поступило сообщение, что в селе Приморском при взрыве 200-литровой бочки травмы головы, несовместимые с жизнью, получил ребёнок 2019 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за детонации самодельного взрывного устройства с тротиловым эквивалентом 50 г.

Ранее два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ.

Как сообщил ТАСС, в Херсоне прозвучало четыре взрыва, там сработали российские системы противовоздушной обороны.

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