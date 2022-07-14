Командир украинского нацбата «Медведи SS» Кравцов заявил, что Россия Украине не по зубам

Россия не по зубам Украине как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках западного вооружения, заявил пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Медведева, все понимают, что Запад снабжает Украину оружием и фактически при этом командует ВСУ. Российскую спецоперацию собеседник агентства назвал «заранее проигрышной войной» для Украины.

«Америка как была с Британией за океаном, так и останется... У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения», — добавил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».