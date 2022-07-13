Сальдо заявил о предотвращении диверсии на электросетях Херсонской области

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале, что в регионе была предотвращена диверсия на предприятии, обеспечивающем электроснабжение.

По его словам, 13 июля сотрудники трёх главных электрических подстанций Херсонщины покинули свои рабочие места, испугавшись угроз киевских властей.

«Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона вплоть до полного отключения электричества. Резервные бригады «Крымэнерго» взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооружённую охрану. Диверсия была пресечена, а опасность обесточивания области устранена», — цитирует его ТАСС.

Сальдо призвал оставить «попытки, мешающие налаживать мирную жизнь».

Ранее власти Херсонской области заявили, что будут пресекать с помощью средств ПВО попытки поджога полей.