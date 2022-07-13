Власти Херсонской области заявили, что будут пресекать с помощью ПВО попытки поджога полей
- РИА Новости
До этого местные власти сообщили, что Киев начал поджигать поля с пшеницей в приграничных районах, используя военные вертолёты, с которых сбрасываются зажигательные снаряды.
«Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь», — цитирует Сальдо РИА Новости.
Также чиновник заявил, что перед этим были зафиксированы попытки поджога полей диверсионными группами. Он отметил, что в связи с этим местные жители стали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай.
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области намереваются создать государственный резерв зерна.