Власти Херсонской области заявили, что будут пресекать с помощью ПВО попытки поджога полей

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что попытки поджога украинскими вертолётами пшеничных полей в регионе будут пресекаться средствами противовоздушной обороны.

До этого местные власти сообщили, что Киев начал поджигать поля с пшеницей в приграничных районах, используя военные вертолёты, с которых сбрасываются зажигательные снаряды.

«Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь», — цитирует Сальдо РИА Новости.

Также чиновник заявил, что перед этим были зафиксированы попытки поджога полей диверсионными группами. Он отметил, что в связи с этим местные жители стали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области намереваются создать государственный резерв зерна.