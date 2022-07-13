Глава ДНР Пушилин заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников.
Глава ДНР Пушилин заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников
  • РИА Новости

«На данный момент никто из представителей американских властей не выходил», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Он также отметил, что пока невозможно даже обсуждать, как США смогут вернуть своих граждан без контакта с руководством ДНР.

Ранее находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник Александр Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину для участия в боевых действиях.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что со стороны США поступал запрос о признании американских наёмников на Украине комбатантами.

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