Глава ДНР Пушилин заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США не обращались к Донецку по вопросу американских наёмников.

«На данный момент никто из представителей американских властей не выходил», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Он также отметил, что пока невозможно даже обсуждать, как США смогут вернуть своих граждан без контакта с руководством ДНР.

Ранее находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики американский наёмник Александр Дрюке заявил, что сожалеет о своём приезде на Украину для участия в боевых действиях.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что со стороны США поступал запрос о признании американских наёмников на Украине комбатантами.