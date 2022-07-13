Обыск в офисе экс-сотрудника Sputnik Meedia Черышевой признан незаконным

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Экс-сотрудник Sputnik Meedia Елена Черышева сообщила, что эстонский суд признал обыск в её доме незаконным.

«Восьмого апреля прокуратура направила судье предварительного следствия Харьюского уездного суда ордер на обыск и еще дополнительные документы с просьбой признать ордер на обыск допустимым и обоснованным. Судья не признала обыск допустимым», — цитирует РИА Новости Черышеву.

По её словам, прокуратура подала жалобу в Таллинский суд  на решение Харьюского уездного суда, но тот оставил решение без изменений.

8 апреля власти Эстонии отпустили Елену Черышеву.

До этого в российском посольстве заявили, что арест Черышевой является актом устрашения граждан России, проживающих в Эстонии.

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