Обыск в офисе экс-сотрудника Sputnik Meedia Черышевой признан незаконным
«Восьмого апреля прокуратура направила судье предварительного следствия Харьюского уездного суда ордер на обыск и еще дополнительные документы с просьбой признать ордер на обыск допустимым и обоснованным. Судья не признала обыск допустимым», — цитирует РИА Новости Черышеву.
По её словам, прокуратура подала жалобу в Таллинский суд на решение Харьюского уездного суда, но тот оставил решение без изменений.
8 апреля власти Эстонии отпустили Елену Черышеву.
До этого в российском посольстве заявили, что арест Черышевой является актом устрашения граждан России, проживающих в Эстонии.