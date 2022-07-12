Военные ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что войска Вооружённых сил Украины обстреляли дом малютки в Макеевке.
Военные ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
  • РИА Новости

Уточняется, что обстрелу вооружёнными формированиями Украины подверглось здание в Червоногвардейском районе Макеевки.

«ВФУ атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки. При обстреле учреждения по ул. Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница Петровского района, ещё один гражданский пострадал.

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