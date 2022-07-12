Мэр Горловки Приходько заявил об обстреле украинскими войсками ртутного карьера 

Мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле украинскими войсками горловского ртутного карьера.

«Украинские националистические бандформирования ведут обстрел района горловского ртутного карьера», — заявил он в своём Telegram-канале.

Приходько рекомендовал всем жителям прилегающих посёлков ограничить передвижение по улицам и находиться вблизи укрытий.

Также он заявил об обстреле посёлка Румянцево в Калининском районе Горловки и посёлка шахты им. Н.А. Изотова в Никитовском районе.

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница Петровского района, ещё один гражданский пострадал.