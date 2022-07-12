Мэр Горловки Приходько заявил об обстреле украинскими войсками ртутного карьера
- РИА Новости
«Украинские националистические бандформирования ведут обстрел района горловского ртутного карьера», — заявил он в своём Telegram-канале.
Приходько рекомендовал всем жителям прилегающих посёлков ограничить передвижение по улицам и находиться вблизи укрытий.
Также он заявил об обстреле посёлка Румянцево в Калининском районе Горловки и посёлка шахты им. Н.А. Изотова в Никитовском районе.
Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница Петровского района, ещё один гражданский пострадал.