В ВГА Харьковской области анонсировали выдачу пенсий в регионе в июле
По его словам, в регионе ожидают первый транш из Москвы.
«В первую очередь чтобы обеспечить пенсионеров. Потом работников бюджетной сферы», — подчеркнул Ганчев.
Он отметил, что работники получат выплаты также и за прошлый месяц.
Кроме того, Ганчев заявил, что некоторым работникам, включая медиков и педагогов, будут платить больше, чем выплачивали украинские власти.
В июне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне в ближайшие дни начнутся выплаты пенсий в рублях.