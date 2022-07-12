В ВГА Харьковской области анонсировали выдачу пенсий в регионе в июле

Короткая ссылка
Зарплаты бюджетникам, а также пенсии начнут выплачивать на освобождённых территориях Харьковской области в июле, сообщил в интервью ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, в регионе ожидают первый транш из Москвы.

«В первую очередь чтобы обеспечить пенсионеров. Потом работников бюджетной сферы», — подчеркнул Ганчев.

Он отметил, что работники получат выплаты также и за прошлый месяц.

Кроме того, Ганчев заявил, что некоторым работникам, включая медиков и педагогов, будут платить больше, чем выплачивали украинские власти.

В июне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне в ближайшие дни начнутся выплаты пенсий в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить