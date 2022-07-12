В ВГА Харьковской области анонсировали выдачу пенсий в регионе в июле

Зарплаты бюджетникам, а также пенсии начнут выплачивать на освобождённых территориях Харьковской области в июле, сообщил в интервью ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, в регионе ожидают первый транш из Москвы.

«В первую очередь чтобы обеспечить пенсионеров. Потом работников бюджетной сферы», — подчеркнул Ганчев.

Он отметил, что работники получат выплаты также и за прошлый месяц.

Кроме того, Ганчев заявил, что некоторым работникам, включая медиков и педагогов, будут платить больше, чем выплачивали украинские власти.

В июне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне в ближайшие дни начнутся выплаты пенсий в рублях.