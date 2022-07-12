В ВГА Запорожской области сообщили о неудачной попытке наступления ВСУ в регионе

Украинские военные предприняли попытку наступления в Запорожской области, но получили жёсткий отпор, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», — заявил Рогов.

По его словам, столкнувшись с жёстким отпором, украинские войска вынуждены были отступить.

Ранее замначальника регионального управления МВД Алексей Селиванов информировал, что украинские военные повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на не контролируемой Киевом территории пропал газ.