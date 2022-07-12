Член ОП Григорьев заявил СБ ООН, что Киев убивает мирных жителей, а затем обвиняет в этом Россию

Киевские власти намеренно наносят удары по скоплениям мирных жителей с целью обвинения российских военных, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН директор Фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты Максим Григорьев.

Григорьев обратил внимание, что киевские власти организовывают какое-либо мероприятие с целью привлечения как можно большего количества людей, приглашают иностранных корреспондентов, а затем наносят удар по мирным жителям.

«Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа. Этот факт нами однозначно доказан множеством свидетелей и пострадавших», — цитирует его РИА Новости.

Григорьев также представил множество видео-показаний свидетелей, подтверждающих его слова.

«Большая часть Мариуполя уничтожена именно украинскими военными, которые понимали, что в него не вернутся», — заявил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами очередной провокации в Славянске с гибелью мирного населения и нанесением ударов по гражданским объектам для обвинения в этом российских военных.