Аналитик Оленченко: население Евросоюза пресыщено украинской тематикой
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По мнению аналитика, страны Европейского союза и США близки к исчерпанию своего потенциала в оказании моральной, материальной и военной поддержки Украине.
«Эта цель была не бескорыстная, преследовала расчёт такой, чтобы Украина продолжала военные действия против Донбасса, других областей. Для обеспечения этой цели они подключили Евросоюз», — отметил Оленченко.
Оказание помощи Украине заставило западные государства задуматься о проблеме нарастающего дефицита средств для обеспечения собственных национальных интересов и благосостояния, считает эксперт. По его словам, именно поэтому возникают дискуссии по поводу пределов оказания такой помощи.
«Осень принесёт серьёзные разочарования населению Европы, США. Разочарование будет в высокой инфляции, повышении цен на продовольствие, на энергоносители. Это в той или иной форме приведёт к протестным действиям… Население уже пресыщено украинской тематикой», — заключил специалист.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины.