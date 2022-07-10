В ДНР за время эскалации погибли более 200 мирных жителей

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По состоянию на 10 июля в Донецкой Народной Республике за время эскалации погибли от обстрелов со стороны ВСУ более 200 мирных граждан.
В ДНР за время эскалации погибли более 200 мирных жителей
  • РИА Новости

«За 144 дня эскалации погибли 238 гражданских лиц, в т. ч. 16 детей... На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1103 гражданских лица, в т. ч. 90 детей», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

На освобождённых в результате российской спецоперации на Украине территориях республики вследствие обстрелов украинской армии были ранены 1489 гражданских лиц, в числе которых 83 ребёнка.

Украинские войска ранее выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов натовского калибра.

Ещё один обстрел по этому же району зафиксировали в 08:10.

Также украинские военные обстреляли Ирмино ЛНР из РСЗО HIMARS.

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