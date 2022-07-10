Созданный в Мелитополе вуз будет готовить кадры для МВД

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В Мелитопольском государственном университете созданы факультет, который будет специализироваться на технологиях защиты информации, а также юридическая кафедра. В их выпускниках заинтересованы правоохранительные органы, сообщил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Пока говорить о направлении ребят на целевое обучение в российские вузы, в образовательные учреждения МВД России рано. Но уже на местном материале мы работаем, в частности, здесь был создан Мелитопольский государственный университет имени Макаренко, и там открывается спецфакультет по защите информации и подобным вопросам», — рассказал он ТАСС.

Он отметил, что уже закладывается начало для подготовки потенциальных сотрудников ГУ МВД.

«С сентября стартует подготовка кадров, в том числе для полиции», — добавил Селиванов.

В будущем планируется сотрудничество с Россией, отметил он.

27 мая стало известно, что в Мелитополе создаётся Мелитопольский государственный университет на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений.

В начале июля выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа впервые получили дипломы российского образца.

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