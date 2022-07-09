Минобороны России: националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова

Короткая ссылка
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова
  • РИА Новости

«В Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (проспект Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов», — говорится в сообщении.

Мизинцев подчеркнул, что местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются украинскими военными.

Ранее Мизинцев уведомил, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить