Минобороны России: националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (проспект Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов», — говорится в сообщении.

Мизинцев подчеркнул, что местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются украинскими военными.

Ранее Мизинцев уведомил, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.