В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли две мирные жительницы, ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

РИА Новости

«По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», — написал он в своём Telegram-канале. Кроме того, повреждено несколько многоквартирных и частных домов. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли жилые районы Донецка из реактивной системы залпового огня «Ураган». ВСУ нанесли удары по Кировскому и Петровскому районам города.