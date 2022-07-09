В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей

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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли две мирные жительницы, ещё пять человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей
  • РИА Новости

«По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, повреждено несколько многоквартирных и частных домов.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли жилые районы Донецка из реактивной системы залпового огня «Ураган». 

ВСУ нанесли удары по Кировскому и Петровскому районам города.

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