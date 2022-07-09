В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей
- РИА Новости
«По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, повреждено несколько многоквартирных и частных домов.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли жилые районы Донецка из реактивной системы залпового огня «Ураган».
ВСУ нанесли удары по Кировскому и Петровскому районам города.