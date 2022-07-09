В Харьковской области утвердили новый герб и флаг

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новую государственную символику региона.

«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — заявили РИА Новости в администрации.

Жезл с двумя змеями является символом примирения и неприкосновенности.

Флаг региона имеет три цвета: малиновый, синий и красный. Отмечается, что триколор символизирует историческую связь области с казачьими традициями Слобожанского края и России.

Ранее глава ВГА региона ввёл военное положение на освобождённых от украинских войск территориях Харьковской области.