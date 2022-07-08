Минобороны: более 24 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 24 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 660 человек, в том числе 3607 детей», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские власти отдали приказ провести карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё десять человек пострадали.