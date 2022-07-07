МИД ДНР: Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.