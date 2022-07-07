МИД ДНР: Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале
«В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — рассказала Никанорова.
Также в работе трибунала примут участие представители соответствующих органов Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.