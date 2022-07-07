МИД ДНР: Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале

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Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие», — рассказала Никанорова.

Также в работе трибунала примут участие представители соответствующих органов Российской Федерации и Луганской Народной Республики. 

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.

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