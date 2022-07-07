Бывший депутат Рады Кива: многие представители властей Украины готовы поддержать Россию
«Ещё как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины», — написал Кива в Telegram.
По его словам, в дальнейшем число открыто поддержавших Россию украинских чиновников и законодателей будет только увеличиваться.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.
В Кремле отмечали, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.