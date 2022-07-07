Бывший депутат Рады Кива: многие представители властей Украины готовы поддержать Россию

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Многие представители украинских властей готовы поддержать российскую спецоперацию. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Ещё как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины», — написал Кива в Telegram.

По его словам, в дальнейшем число открыто поддержавших Россию украинских чиновников и законодателей будет только увеличиваться.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.

В Кремле отмечали, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.

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