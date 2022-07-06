В Белом доме прогнозируют, что конфликт в Донбассе будет затяжным

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в США высказывают мнение о затяжном характере конфликта в Донбассе.

«Борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, и мы увидим потери и достижения с обеих сторон», — цитирует её РИА Новости.

Она также заявила о намерении Соединённых Штатов продолжать оказывать Киеву военную помощь.

Кроме того, Жан-Пьер констатировала, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.

Как ранее заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, время для проведения переговоров между Россией и Украиной ещё не пришло.

В Кремле отмечали, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире