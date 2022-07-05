В Мелитополе открылся российский отдел ЗАГС

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В Мелитополе Запорожской области начал работу российский отдел ЗАГС. Как сообщают в Минюсте России, в новое отделение можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по вопросам госрегистрации актов гражданского состояния. Принимаются российские граждане и люди, не имеющие гражданства России, подчёркивает Минюст.
Как уточняет Министерство юстиции России, ЗАГС в Мелитополе выдаёт в том числе повторные свидетельства о регистрации российского образца, которые требуются в случае утраты первичной документации, полученной в Мелитопольском районе.
«Указанные документы необходимы в том числе для обращения за получением мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством», — отмечается на сайте ведомства.
Ранее российский отдел ЗАГС был открыт в городе Херсоне.
За неделю для оформления документов туда обратились более 350 человек.