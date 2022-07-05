В Запорожской области заявили о готовности допустить экспертов МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре

Власти Запорожской области готовы допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС в Энергодаре, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы со своей стороны абсолютно готовы допустить экспертов МАГАТЭ на объект. Там очень сложная система обеспечения работы станции — мы, Украина, МАГАТЭ», — сказал он в интервью ТАСС.

Балицкий подчеркнул, что власти региона не могут взять внешнее управление атомной станцией только потому, что они «регламентированы надструктурой, которую признают Россия и другие страны».

«Это я о МАГАТЭ. Если бы только не было этой нормы, я бы забрал ЗАЭС в государственную собственность», — добавил он.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня заявил, что в организации работают над созданием условий для отправки миссии экспертов на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских сил.

Он отметил, что намерен лично возглавить миссию на ЗАЭС для проведения необходимых работ по физической ядерной безопасности.

Украинский оператор «Энергоатом» выступил против визита Гросси на Запорожскую АЭС.