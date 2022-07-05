Запорожская АЭС продолжила поставки электроэнергии на Украину

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Самая крупная в Европе Запорожская АЭС в Энергодаре продолжила поставки электроэнергии на Украину из-за её переизбытка — на станции работают два энергоблока из шести, заявил заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

В интервью ТАСС он уточнил, что выход на полную мощность будет целесообразен уже после освобождения всей территории региона.

На данный момент главная задача заключается в том, чтобы не прерывать главный цикл на АЭС.

«Мы до сих пор обеспечиваем Украину электричеством: подаём в Запорожье и города Днепропетровской области (Никополь и Марганец)... Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили. Ведь это не для людей идет, им немного энергии надо, это для работы заводов используется», — сказал он.

Ранее глава Энергодара Андрей Шевчик в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

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