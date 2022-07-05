ВСУ обстреляли Стаханов из ТРК «Точка-У»

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Украинская армия открыла огонь по Стаханову Луганской Народной Республики с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Зафиксирован обстрел в 22:30 с направления н. п. Артёмовск (Бахмут) по н. п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета)», — следует из заявления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождённые территории республики никто никому не отдаст.

Он также отметил, что для обеспечения безопасности ЛНР противника нужно отодвинуть на расстояние, с которого республику невозможно обстреливать из артиллерии и РСЗО.

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