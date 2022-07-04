Минобороны России заявило о передаче жителям ДНР, ЛНР и юга Украины свыше 290 т гумпомощи

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона за сутки передала жителям ДНР, ЛНР и юга Украины 290 т гуманитарной помощи.

«4 июля 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передаётся 290,5 т предметов первой необходимости и продуктов питания», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что в пунктах сбора подготовлено свыше 42 тыс. т гуманитарной помощи.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что добровольческие и благотворительные организации Севастополя доставили более 200 т гуманитарной помощи в Старобельский район Луганской Народной Республики.